Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nden Yıl Sonu Sergisi

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nden faydalanan kursiyerlerin hazırlamış oldukları ürünlerin yer aldığı 2021-2022 Zişan Kızılcıklı yıl sonu sergisi ve defilesi beğeni topladı. Etkinlikte 2 bin 500 kadına seslenen Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Türk kadınına fırsat verirseniz her türlü başarıyı yakalar" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerlerin el emeklerinin yer aldığı yıl sonu sergisi, Tepebaşı Belde Evleri'nde kadınlara yönelik birçok kurs açan ve geçen yıl yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Zişan Kızılcıklı anısına düzenlendi.

Belde Evleri'nde eğitim gören birçok vatandaşın el emeğinin yer aldığı 2021-2022 Zişan Kızılcıklı yıl sonu sergisi ve kursiyerlerin ürettikleri tekstil ürünlerinin defilesi, büyük beğeni topladı. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen sergi ve defileye, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve 2 bin 500 kişi katıldı.

Sergi açılışı öncesinde giyim eğitimlerine katılan kursiyerlerin el emeği ile ürettikleri tekstil ürünleriyle belediye hizmet binası yanında hazırlanan podyumda defile düzenlendi. Defilede, el emeği kıyafetler, kursiyerler tarafından sergilenirken çocuklar da podyumda yerini aldı. Defile sonunda tüm eğitmenler sahneye çıkarak 10. Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

"KADINA FIRSAT VERİRSENİZ BAŞARIYI YAKALAR"

Başkan Ataç, defile sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türk kadınına fırsat verildiğinde neler yapıldığını görüyoruz. Bir kendinizi alkışlayın. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş; 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' demiş. Nasıl bir söz. Onun ağzından zaten olumsuz kötü bir şey çıkmadı. Hep Türk milletini öven şeyler çıktı. Bunlara hepimiz ders almamız lazım çünkü bu vatanı yapan bu millettir. Eğer kadının yüzü gülerse ülkenin de yüzü güler, ülke de mutlu olur, kadın da mutlu olur, erkekler de mutlu olur çocuklar da mutlu olur. Yaklaşık iki buçuk yıl pandemiden dolayı evlere hapis olduk. Birtakım yapacağımız şeyleri yapamadık. Ama biter bitmez arkadaşlar bu hazırlıklara başladı. Bu yıl 4 bine yakın kadın kursiyerimiz, bine yakın çocuk kursiyerimiz eğitim aldılar. 24 Belde Evi'nde 11 deneyimli kafede sizlerle beraber bu mekanlarımız cıvıl cıvıl oldu ve böyle bir üretim sağlandı. 2001 yılında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ilk açtığımız Belde Evi'nde şöyle demiştim. Biz kadını evden çıkaracağız, kadını üretken yapacağız. Eğer Türk kadınına fırsat verirseniz manken de olur terzi de olur her türlü başarıyı yakalar. Tepebaşı Belediyesi'nin ana fikri budur. Hanımeli Sokağımız yapılan işlerin paraya dönüştüğü, bütçeye dönüştüğü bir yer. Bugün gördüm, o kadar güzel kaliteli işler yapılmış ki. Çantasından elbisesine, elbiseden örtüsüne birçok aksesuara yansımış. Gerçekten elinize sağlık. Sizlerin bu başarısını görünce çok çok mutlu oldum. İnşallah bugünler bitmek üzere daha güzel daha aydınlık günler göreceğiz. Yolumuz açık olsun."

HİRA SAHNEYE ÇIKTI

Defilenin ardından ise serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi alanındaki ürünleri inceleyen Başkan Ataç, kursiyerlerden de bilgi aldı. Etkinlikte konser veren Hira, birbirinden güzel parçalarını, Tepebaşı sakinleri için seslendirdi.

ANKA / Yerel