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Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, Vize Döneminde  7/24 Açık

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, Vize Döneminde  7/24 Açık

Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, üniversite öğrencilerinin vize döneminde olması nedeniyle 24 Nisan - 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında 24 saat hizmet verecek.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, üniversite öğrencilerinin vize döneminde olması nedeniyle 24 Nisan - 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında 24 saat hizmet verecek.

Merkezde vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti kapsamında öğrencilere ücretsiz çay ve su, sınırsız internet, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunuluyor.

Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak No: 54 adresinde hizmet veren merkeze, 0 (222) 322 18 45 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Tepebaşı Gençlik 29 Ekim Yerel Haberler

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