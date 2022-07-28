Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sazova Mahalle sakinleri ile 'Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel' sloganı ile bir araya geldi. Ataç, "Sizlerin yüzü gülerse bizlerin de yüzü gülüyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kırsal ve merkezdeki vatandaşlar ile temaslarını sürdürüyor. Vatandaşların isteklerini ve taleplerini dinlemek amacıyla düzenlenen 'Hayat Komşularımızla Güzel' etkinliğinin ikincisi yoğun bir katılımla Sazova Mahallesi'nde düzenlendi.

"SAZOVA'YA YENİ BİR MERKEZ KAZANDIRACAĞIZ"

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Vatandaşlara hitap eden Ataç, "Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel diye bir projeye başladık. Mahalle mahalle Tepebaşı bölgesindeki yerleri gezeceğiz. Vatandaşlarla birtakım şeyler paylaşacağız. Sorunları varsa notlarını alacağız. Kısaca mahallenin lehine olan bir çalışma yapılacak. Türkiye gerçekten zor günler geçiriyor. Bu hayat pahalılığında, enflasyonda akaryakıttan tut gıdaya, tarımda her konuda büyük sıkıntılar var. İnsanlarımızın artık morale ihtiyacı var. O morali de böyle sosyalleşerek paylaşarak geçireceğiz. Bu günler geçecek, Türkiye daha iyi günlere ulaşacak. O açıdan hiç kafanıza takmayın. El birliği ile önümüzdeki seçimde gereken noktalarda oyumuzu kullanarak farklı bir Türkiye'nin önünü açacağız. Burada rahmetli Abdullah Tez ağabeyimiz kendisine ait yerin belde evi yapılması için belediyeye verilmesini istemiş ve iki ablamız bize bağış yaptı. Ama erkek kardeşini ikna edemedik. Orayı satın alıp yeni bir merkez olarak Sazova'ya kazandıracağız. Burası sizler açısından güzel bir yer olacak. Sorunlarımızı paylaştığımız, kadınlarımız için yaptığımız bir takım çalışmaları yapacağımız yer olacak. Sizlerle bir araya geldik. Sizlerin yüzü gülerse bizlerin de yüzü gülüyor. Bu 20 yılda çok şeyleri paylaştık. İyi şeyler oldu zaman zaman sıkıntılar oldu ama hepsini aşa aşa bu günlere geldik. Bundan sonra inşallah yüzümüz gülerek geçireceğimiz günler olsun. Yolumuz açık olsun, nice güzel günler diliyorum" diye konuştu.

Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre ise, yapılan hizmetlerden ve düzenlenen etkinlikten dolayı Ataç'a teşekkür etti. Vatandaşlar ise, mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, istek ve taleplerini Ataç ile paylaştı. Öte yandan etkinlik alanına çocuklar için oyun alanı kurulurken çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikramı yapıldı.