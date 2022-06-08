Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Uluslararası Sanat Çalıştayı'nı Ziyaret Etti - Haberler

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı'na katılan 15 sanatçı, eserlerinin yapımına başladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da sanatçıları ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası prestije sahip 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın 11.'si 6-10 Haziran tarihleri arasında Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenleniyor.

ESERLER ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Çalıştaya katılan 15 sanatçı da Özdilek Sanat Merkezi'nde eserlerine şekil vermeye başladı. Sanatçıları Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da ziyaret etti. Sanatçılara çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Ataç, sanata ve sanatçıya verdikleri destekleri sürdüreceklerini ifade etti.

"HEM SANAT KAZANIYOR HEM DE ESKİŞEHİR KAZANIYOR"

Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de Uluslararası Sanat Çalıştayı. Bu Çalıştayı yıllardır sürdürüyoruz, farklı şehirlerden ve ülkelerden sanatçıları ağırlıyoruz. Çalıştay süresince sanatçılarımız halkımız ile buluşuyor, Eskişehirliler sanat çalışmalarını izleyebiliyor. Sanatçılar hem kentimizde sanatlarını icra ediyor hem de Eskişehir'i tanıma fırsatı yakalıyor. Buradan memnun biçimde ayrıldıklarında da Çalıştay'ın ve doğal olarak kentimizin birer elçisi oluyorlar. Böylelikle hem sanat kazanıyor hem de Eskişehir kazanıyor. Sanatın birey ve toplum yaşamındaki gerekliliğinin ve öneminin farkındayız. Bu gereklilikten hareket ile sanata yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Sanatçılar ise Ataç'a sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı teşekkür etti. 11. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 10 Haziran Cuma günü saat 18.00'de, Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu'nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.

ANKA / Yerel