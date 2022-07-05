Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Eriad'a Ziyaret - Haberler

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Eriad'a Ziyaret

ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Eriad'a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (ERİAD) ziyaret ederek, yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (ERİAD) ziyaret ederek, yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mayıs ayında 3. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (ERİAD) ziyarette bulundu.

Buluşmada Başkan Ataç, göreve seçilen Rüştü Şentuna ve yönetimine, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentuna da Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ANKA / Yerel

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