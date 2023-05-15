Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Mücadelemiz Devam Edecek'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Ülkemiz için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında aydınlık günlere ulaşmak üzere çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. 28 Mayıs’ta kazanan yüce Türk Milleti ve Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkemiz için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında aydınlık günlere ulaşmak üzere çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. 28 Mayıs'ta kazanan yüce Türk Milleti ve Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Başkan Ataç, demokrasi mücadelesinin devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ülke olarak 15 Mayıs'ta, demokrasi adına önemli bir adım attık. TBMM'de Eskişehir'imizi temsil etmeye hak kazanan başta Millet İttifakı milletvekillerimiz Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Nebi Hatipoğlu'nu ve tüm vekillerimizi kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. 13.Cumhurbaşkanlığı seçim neticesinde sonucun belirlenmesi 2. tura kaldı.Bu gelişme ile birlikte içimizdeki umudu, güveni, demokrasiye ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na olan inancı daha da perçinleyeceğiz. Özgürlük, hak arayışı ve demokrasi mücadelemiz devam edecek. Mücadele yolculuğumuza ise değer ve ilkelerimizden asla ödün vermeden devam edeceğiz. Dürüstçe mücadele edenlerin daima kazanacağına olan inancımız da tamdır. Kazanıyoruz, kazanacağız. Haksızlığa ve düzen bozukluğuna, halkımıza üstten bakan, ayrıştıran, ötekileştiren, düşmanlaştıran anlayışa karşı her zamankinden daha dik duracağız. Ülkemiz için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında aydınlık günlere ulaşmak üzere çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. 28 Mayıs'ta kazanan yüce Türk Milleti ve Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır."