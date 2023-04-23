Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Makamını 3. Sınıf Öğrencisi Derin'e Emanet Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, makamını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adalet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Derin Aydemir’e emanet etti. Başkan Ataç, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde çocuklar yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, makamını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adalet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Derin Aydemir'e emanet etti. Başkan Ataç, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çocuklar yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın makamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir buluşma gerçekleşti.

Başkan Ataç, 23 Nisan dolayısıyla makamını, Adalet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Derin Aydemir'e emanet etti. Aynı zamanda İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası öğrencisi olan Derin Aydemir'i makam koltuğuna oturtan Başkan Ataç, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bugün Sevgili Derin'i başkan yaptık, belediyeyi kendisi yönetecek. Çocuklarımızın müzikle uğraşması beni çok mutlu ediyor. Mustafa Kemal Atatürk de sanata çok büyük önem verirdi. Biz de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çocuklar yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ataç'ın makamına oturan Derin Aydemir de "Daha fazla park ve kreş olsun, daha fazla sosyal etkinlikler düzenlensin istiyorum. Konserler, festivaller, sergiler çoğalsın isterim. İnsanların sosyalleşmeye, morallerinin yükselmesine ihtiyaçları oluyor" diye konuştu. Derin Aydemir daha sonra Başkan Ataç için kısa bir viyola dinletisi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ATAÇ SORULARI YANITLADI

Derin Aydemir, Başkan Ataç'a "Çocukken hangi oyunları oynuyordunuz?", "Neden belediye başkanı olmak istediniz?", "Küçükken hangi mesleği yapmayı istiyordunuz?" gibi sorular da yöneltti. Başkan Ataç da soruları, "Çokça futbol oynuyordum, spor yaparak vakit geçiriyordum. Sonrasında akordeon çaldım. Müziğe olan ilgimi başkanlığımda sizleri de bu alana yönelterek kullandım. Çocukken birçok meslek aklımızdan geçiyordu ama el becerim iyi olduğu için güzel sanatlara ya da diş hekimliğine ağırlık verdim ve diş hekimi oldum. Belediye başkanlığını da uzun zaman hekimlik yaparken hedefliyordum. Çünkü belediye başkanlığı icracı bir makam. Diş hekimliğimde de hastanın hem estetiğine hem de sağlığına önem verirdim. Belediye başkanlığı da bu şekilde. Büyük bir ekiple projeler üreterek uygulamaya koyuyoruz. Tepebaşı'ndaki insanlarımız da bu projeler ile mutlu oluyorlar. İşte bu bir şeyleri başarma duygusudur. O yüzden her zaman belediye başkanı olmayı istedim" diyerek cevapladı.

Başkan Ataç, Derin Aydemir'e 23 Nisan hediyesi de takdim etti.