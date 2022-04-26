Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Kentimizde Ramazan Ruhunu Yaşıyoruz'

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Ataç, "Yaklaşık 10 yılda 650 bine yakın vatandaşımız ile iftarda buluştuk. Kentimizde Ramazan ruhunu yaşıyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ile bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Pandemi nedeniyle verdiğimiz arayı saymazsak, 10 yıldır her Ramazan'da çok sayıda iftar programı düzenledik. Eskişehirliler açık hava iftarlarını gerçekten çok özlemiş. 5, 10 ya da 15 bin kişilik etkinlikler gerçekleştirdik. Kabaca bir hesap ile bugüne kadar yaklaşık 10 yılda 650 bine yakın vatandaşımız ile iftarda buluştuk. Tüm hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ramazan sofralarının en güzel yönü de bu, her kesimden insanımız bir araya geliyor. Görüşemeyen komşular bile iftarlarımızda bir araya geldiğini söylüyor. Bu amaçla, Ramazan'ın birleştirici yönünü yaşamak adına iftarlarımıza devam edeceğiz. Bugün de davetimizi çevirmeyerek aramızda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum, şimdiden bayramınızı kutluyorum."

Buluşmada CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen de söz alarak Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti, hayırlı Ramazanlar diledi.