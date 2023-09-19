Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Her Zaman Yanınızdayız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme'yi ve dernek üyelerini ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme'yi ve dernek üyelerini ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehir Dul ve Yetimleri Derneği Şubesini ziyaret etti.

Dernek binasında Başkan Sevinç Uluçeşme ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ataç, "Ülkemiz için büyük fedakarlıklar yapan Gazilerimiz tarihin en kıymetli sayfalarında yerlerini almıştır. Gazilerimiz verilen vatan mücadelesinin yaşayan tarihleridir. Bizler her zaman yanlarında olduğumuz Gazilerimize şükran borçluyuz. Şehit yakınlarımızla, gazilerimiz ve aileleriyle, yılın tek günü değil her gün, birlikte olmaktan, üzerimize düşen görevleri yerine getirmekten, karşılaştıkları sorunların aşılması için çaba göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Uluçeşme ise "Bizlerin her zaman yanında olduğunuz için size teşekkür ederiz" diye konuştu.