Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Hemşehrilerimiz İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz'

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı sonrasında belediye personeli ile bir araya geldi. Çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Ataç, "Yoğun çalışma tempomuz kaldığı yerden devam edecek. Tepebaşı ailesi olarak, hemşehrilerimiz ve Eskişehir için en iyi şekilde hizmet vermek üzere çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi emekçileri ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Başkan Ataç ilk olarak, Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu şantiyesinde, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personel ile buluştu. Daha sonra Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Başkan Ataç, hizmet binasında görev yapan belediye personelinin de bayramını tebrik etti.

Tepebaşı Belediyesi emekçilerine seslenen Başkan Ataç, şunları söyledi:

"2 güzel bayramı geride bıraktık. Dayanışmanın, emeğin, alın terinin bayramı 1 Mayıs'ı kutladık, güzel etkinlikler oldu. Son 2 yıl içinde pandemi ile ekonomik kriz adeta yarışıyor. Bana göre ekonomik kriz çok daha fazla hasar veriyor. Son 20 yılda işçi kayıplarına baktığınızda çok ciddi kayıplar ortaya çıkıyor, sadece 2022'nin son 3 ayında yaklaşık 350 işçi arkadaşımızı kaybetmişiz. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 19 yıllık dönemde 28 bin 380 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir kayıp olmamıştır. Bu durum trafik kazalarını dahi geçti. Bunun tek nedeni ise sendikasız, kuralsız, kayıtsız çalışma yaşamı. Ekonomik krize gelirsek, ben yaşantımda böyle bir şey görmedim. Milyonlarca insan yoksullaştı ve hala bir kayıtsızlık, umursamazlık var. Bize sabırlar diliyorlar, taş olsa çatlar. Ekim ayında bütçe çalışması yapmıştık; dolar 8 TL, akaryakıt ise 6 TL idi. Şimdi ise rakamlar malum, ortada bütçe kalmadı. Maliyetler o kadar büyüdü ki… Ekonomik krize hepimiz pazarda, markette şahit oluyoruz. Kıtlık sadece bir ürünün bulunamaması değildir. Vatandaşımızın bir ürünü rafta görüp de alamaması da kıtlıktır. Maalesef öyle bir dönem yaşıyoruz. Siyasi konuşmak da istemiyorum ama bu iktidarın bu ekonomik krizi çözebileceğine inanmıyorum. Bu kadar umursamazlığı görünce de 'Acaba bir kasıt mı var?' diyorum. Hakikaten soru işaretleri ile dolu bir ekonomik kriz. Yine de hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. 20 yıldır mücadelemiz devam ediyor. Bu şehirde hep birlikte çok güzel işler yaptık, hepinize emeğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'de kolay görülebilecek bir şey değil, biz çok işler başardık. Bugün Eskişehir ve Tepebaşı, ülkemizde parmak ile gösterilen, gıpta edilen bir noktaya geldi. Bundan sonra hedefimiz kentimizi daha iyi yerlere taşıyabilmek, ısrarla amacımıza ulaşmak için çalışacağız. İçimizi karartmayalım, umutlu olalım. Görevimizi layığı ile yapmaya ve yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yoğun çalışma tempomuz kaldığı yerden devam edecek. Tepebaşı ailesi olarak, hemşehrilerimiz ve Eskişehir için en iyi şekilde hizmet vermek üzere çalışmayı sürdüreceğiz. Yolumuz açık olsun."

Tepebaşı Belediye başkan yardımcıları da bayramlaşma programlarında Başkan Ataç'a eşlik etti.