Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Güzel Günler Çok Yakın, 14 Mayıs'tan Sonra Aydınlığa Kavuşacağız'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kent esnafı ile bir araya geldiği ziyaretlerine Şirintepe Mahallesi ile devam etti. Başkan Ataç, “Ekonomik darboğazdan, ayrıştırmalardan, ötekileştirmelerden kurtulacağız. Güzel günler çok yakın, 14 Mayıs’tan sonra aydınlığa kavuşacağız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kent esnafı ile bir araya geldiği ziyaretlerine Şirintepe Mahallesi ile devam etti. Başkan Ataç, "Ekonomik darboğazdan, ayrıştırmalardan, ötekileştirmelerden kurtulacağız. Güzel günler çok yakın, 14 Mayıs'tan sonra aydınlığa kavuşacağız" dedi.

Başkan Ataç'ın kent esnafı ve mahalle sakinleri ile bir araya geldiği ziyaretler, Şirintepe Mahallesi'yle devam etti. Başkan Ataç, mahallede çok sayıda esnafı dükkanlarında ziyaret ederken, karşılaştığı yurttaşlarla da sohbet etti. Ataç'a ziyaretinde; Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Nazan Erşahin ve Hasan Tutucu, Şirintepe Mahalle Muhtarı Selami Çetin ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler eşlik etti.

Esnaf ve mahalle sakinleri ile dertleşen Ataç, yurttaşların gündemindeki ilk konunun ekonomik zorluklar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemiz ne yazık ki iyi yönetilemiyor. Gün geçtikçe kötüye giden ekonomi esnafımızdan emeklimize, öğrencilerimizden çalışanlarımıza kadar herkesin alım gücünü eritti. Çarşıda, pazarda fiyatlar cep yakıyor. Ev hanımlarımız aile bütçesini yönetmekte güçlük çekiyor, çocuklarının beslenmesini, giyimini karşılamakta zorlanıyor. Gençlerimiz bir yuva kurabilmenin ne kadar zor olduğundan bahsediyor, her şey ateş pahası. Ben de tüm bu şikayetlere sonuna kadar katılıyorum. Fakat umutsuzluğa düşmek yok. Önümüzde çok güzel bir dönemeç var. Ekonomik darboğazdan, ayrıştırmalardan, ötekileştirmelerden kurtulacağız. Güzel günler çok yakın, 14 Mayıs'tan sonra aydınlığa kavuşacağız."