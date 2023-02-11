Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Deprem Bölgesinde

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, deprem felaketinde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesine giderek depremzede vatandaşlara, Eskişehirlilerin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Gaziantep'in İslahiye ilçesine gitti. Başkan Ataç, burada arama kurtarma ekipleri, aşevi personeli, destek personel ve depremzedeler ile bir araya geldi.

"BÖLGEYE İLK GELEN EKİP OLDUK"

Deprem sonrası bölgeye gönderilen Tepebaşı Arama Kurtarma ekibi, aşevi personeli ve destek personelini ziyaret eden Başkan Ataç, "Bu geçen zaman en kritik zamandı. Hiç kimsenin gelmediği noktaya ilk gelen ekip olduk. Burada yaptığınız çalışmalar çok önemli. Yağma haberleri aldık ama burada böyle bir şey olmadığını ve burada iyi organize ettiğinizi ve vatandaşın çok rahatlıkla ihtiyaçlarını almaları önemliydi. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Bugünler geçecek. Şehrimize döndüğümüzde bu ekipleri daha da büyütmemiz lazım. Çünkü Türkiye deprem bölgesi. O nedenle Eskişehir'de daha güçlenip daha deneyimli olup işlerimizi yapmamız lazım. Bu bize önemli bir ders oldu. Bu deneyimi yaşadınız. Bu deneyimi arkadaşlarla paylaşacağız. Bu ekibi daha da büyüteceğiz. Tekrar hepinize canı yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizi hep korusun" dedi.

"ACILARINIZI HEP BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ"

Tepebaşı Belediyesi tarafından gönderilen yardım TIR'larındaki ihtiyaç malzemelerinin depremzedelere dağıtımı devam ediyor. Dağıtım noktasında ve kaldıkları çadırlarda depremzedelerle bir araya gelen Başkan Ataç, geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan depremzedeler, yapılan yardımlardan dolayı Başkan Ataç'a ve tüm Eskişehirliler'e teşekkürlerini iletti. İslahiye'de bir okul müdürü, "Biz de çok hasarlı bir binadan çıktık. Sizin yardım ekibinizin yanındaki bir alana sığındık. Sizin ekibinizle tanıştık. Tepebaşı Belediyesi ekibiniz bir harika. Burada her gün bize hizmet veriyorlar. Sıcak çay, çorba kahvaltı. Köylere de gidiyorlar. İhtiyaç belirleyip dağıtıma çıkıyorlar. Sizlere çok teşekkür ederiz" dedi. Başkan Ataç da "Önemli olan sizlerin yaralarını bir nebze sarabilmek, sizlere şifa olabilmek. Acınızı hep birlikte paylaşıyoruz" diye konuştu.

Mahmudiye Süt Üreticileri Başkanı Güner Özer ise "Çarşamba günü birliğimiz ile birtakım yardımları kendi araçlarımızla Kahramanmaraş'ta birkaç bölgeye dağıtmıştık. Aynı gece İslahiye'ye geldik. Bugün sabah yine geldik. Daha sonra Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medyasında aşevinin İslahiye'de olduğunu görünce diğer kalan tüm yardımları en doğru adres olarak direkt buraya getirdik. Başkanımız sağ olsun bu hizmeti buraya getirmiş. Burada başkanımızı ve ekibi görünce mutlu olduk. Teşekkür ederiz" dedi.