Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Avdan'da Vatandaşlar ile Buluştu - Haberler

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Avdan'da Vatandaşlar ile Buluştu

ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Avdan'da Vatandaşlar ile Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Avdan Mahallesi’nde düzenlenen bahar şenliği etkinliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Avdan Mahallesi'nde düzenlenen bahar şenliği etkinliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Başkan Ataç bu kapsamda Avdan Köyü Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Avdan Mahallesi'nde düzenlenen bahar şenliği etkinliğine katıldı. Şenlikte Dernek Başkanı İsmail Kaya ve Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ve Eskişehir Kültür Sanat Derneği Başkanı Gazi Durusu'nun yanı sıra STK temsilcileri ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Ataç, vatandaşlar ile sohbet etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Avdan Mahallesi sakinlerine misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. İlişkilerimiz çok sıcak. Dernek Başkanımız İsmail Kaya ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Hiç ayrılmadan bugünlere kadar geldik. Bu tür etkinlikler sosyalleşme açısından çok önemli. Diliyorum bugün çok güzel geçer. Ayrıca bütün babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ataç vatandaşlar ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

ANKA / Yerel

İsmail Kaya Ahmet Ataç Tepebaşı Avdan Yerel Haberler

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