Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Alpulular ile İftarda Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alpu ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programlarında Eskişehirliler ile buluşmaya gelmeye devam ediyor. Ataç, son olarak Alpu ilçesinde düzenlenen iftarda çok sayıda ilçeli ile bir araya geldi. Programa Başkan Ataç'ın yanı sıra Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, DP İl Başkanı Hüseyin Özcan, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ataç, "Eskişehir'imizin her bir noktası ayrı güzel. Bu akşam da bizleri evimizde gibi hissettiren her bir Alpulu vatandaşımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.