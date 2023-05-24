Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Esnaf Ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan ve CHP İl Başkanı Recep Taşel ile birlikte İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Cadde üzerinde bulunan çok sayıda esnafı dükkanlarında ziyaret eden heyet, karşılaştıkları vatandaşlar ile de sohbet etti. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan heyet, 28 Mayıs'tan sonra ülkede bolluk ve bereket olacağına vurgu yaparak, bol kazançlar diledi.

Öte yandan, kent halkına sunduğu farklı konseptler ile Eskişehir'in önemli yerlerinden biri olan Hanımeli Sokağı'nı da ziyaret eden heyet, stant açan kadınlara kolaylıklar dileyerek el emeği ürünleri inceledi.

EKO ŞOV'DAN KONSER

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve kurulduğu günden bu yana verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren Eko Şov, İsmet İnönü-1 Caddesi'nde gerçekleştirilen konserde çöp kovaları, çöp kutuları ve temizlik kürekleri gibi günlük temizlik çalışmaları sırasında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan enstrümanlarıyla müzik yaptı. Esnaf ziyareti esnasında Eko Şov tarafından verilen konser alanına gelen heyet, Eko Şov tarafından çalınan marş ve şarkılara da eşlik etti.

"BURADA OLMANIZDAN DOLAYI MUTLULUK DUYDUM"

Konser alanında kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ataç, "Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum bugün burada olmanızdan dolayı mutluluk duydum. Adım adım yaklaşıyoruz. 28 Mayıs'a az kaldı. Biliyorum ki bu referandum ile değişen Türkiye'nin yüzüyle Pazartesi sabahı farklı bir ülkeye uyanacağız. Çünkü 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu görevi teslim alacak" dedi.

"BİZ KARDEŞLİĞİN, BARIŞIN DOSTLUĞUN TEMSİLCİSİYİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise şunları söyledi:

"Çok güzel doğaçlama bir konseri yakaladık. Çok mutlu olduk. Tepebaşı Belediyesi'nin ekibi tarafından oluşturulan ritim grubunu hep birlikte dinlemenin mutluluğunu yaşadık. Öncelikle emeğinize sağlık. Bu orkestra Tepebaşı Eko Şov Eskişehir'de de tek dünyada da tek Türkiye'de de tek. Eko şov bu konserini inşallah Pazar akşamından itibaren vererek bütün Türkiye festival yeri olacak. Eskişehirli kardeşlerim biz nefret etmiyoruz, seviyoruz. Bizim kampanya işaretimiz kalp. Bizde ötekileştirme yok, bizde düşman yok, bizde başkası yok, biz kardeşliğin, barışın dostluğun temsilcisiyiz. İftira atanlara, yalan söyleyenlere de tek cevabımız var. O cevap Pazar günü inşallah sandığa gideceği, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ve 13. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Nefretin ve düşmanlığın dili kaybedecek dostluğun ve kardeşliğin dili kazanacak."