Tepebaşı Afet Birimi Göreve Hazır Olacak

Yurt içinde birçok afet bölgesine giderek önemli çalışmalar gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi personelinden oluşan afet gönüllüleri, alacakları eğitimler ile olası afetlere daima hazır olacak.

Tepebaşı Belediyesi ülke genelinde meydana gelen sel, yangın gibi afetlerde bölgelere ulaştırdığı ekipleri ile yaraların sarılmasına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda görevlendirilen personel de belediye bünyesinde oluşturulan afet birimine gönüllü olarak katılırken, alacakları eğitimler ile de daha etkili bir mücadele sürdürecek. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da afet biriminde yer alan personel ile bir araya gelerek, yapılacak çalışmaların Tepebaşı yardım ekiplerinin daha sağlıklı ve verimli çalışması adına önemli olduğunu ifade etti. Toplantıya, Tepebaşı Belediyesi'nin afet konusundaki paydaşları Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) temsilcileri de katıldı. Ataç, "Allah göstermesin bu tip afetler meydana geldiğinde bir ekibimizin olması çok önemli. Hem belediyemize hem de bölgemize fayda sağlayacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Hazır ve tedbirli olmak önemli. AKUT ve DAK temsilcilerine de verdikleri katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çalışma kapsamında Tepebaşı Belediyesi afet birimi ekibi, bir eğitim müfredatından geçirilerek AFAD Akreditasyonu da alacak ve bu sayede Tepebaşı her türlü Afet'e hazır hale gelecek.

ANKA / Yerel