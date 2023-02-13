Tenis dünyası ve hobi bahçeleri depremzedelerin umudu oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin yaşandığı Şanlıurfa'da kapılarını vatandaşlara açan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri göz doldurdu. Tenis Dünyası ve Hobi Bahçelerinde kalan depremzedeler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan sosyal tesisler depremzedelerin umudu oldu. Depremden etkilenen binlerce vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde kaldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Tenis Dünyası ile Hobi bahçeleri depremzedelerin sıcak yuvası oldu. Deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların barındığı merkezlerde günde 3 çeşit yemek ikramı yapılıyor. Kahramanmaraş'ta evleri yıkıldığı için sokakta kalan bir aile Tenis Dünyasına yerleştirildi. - ŞANLIURFA