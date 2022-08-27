Temizlik personeli süpürgeyle sokak köpeğinin sırtını kaşıdı o anlar cep telefonuna yansıdı

Rize'de sokakları temizleyen belediye işçisi, bir sokak köpeğine süpürge yardımı ile sırtını kaşıdı.

Rize'de sokakları temizleyen belediye işçisi, bir sokak köpeğine süpürge yardımı ile sırtını kaşıdı.

Rize Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapan işçi, merkeze bağlı Ekrem Orhon Mahallesinde sokakları temizlik yaptığı sırada yanına bir sokak köpeği yaklaştı. Sokağı süpürmeyi bırakarak köpeği seven temizlik görevlisi, daha sonra kaşındığını fark ettiği köpeğin sırtını süpürgesiyle kaşımaya başladı. Temizlik görevlisiyle köpeğin içler ısıtan dostluğunu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti. - RİZE