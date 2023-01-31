Temizlik işçisinden örnek davranış

Bolu'da belediyenin temizlik işçisi Beradiye Şimşek, ATM'nin önünde bulduğu bin lira parayı banka aracılığıyla sahibine teslim etti. Şimşek, "Parayı almayı düşünmedim. Zaten helal para kazanıyorum. Başkasının parasında gözüm yok" dedi.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve sokak temizliği yapan Beradiye Şimşek, para yatırmak için gittiği ATM'de şans eseri bin TL buldu. Beradiye Şimşek, hemen bankayı arayarak parayı geri vermek istedi. Banka görevlileri ise hafta sonu olması sebebiyle parayı hafta içi bir günde getirmesini istedi ve o arada paranın sahibine ulaşıldı. Beradiye Şimşek, bugün bin lirayı bankaya yatırdı ve para sahibine teslim edildi.

Para yatırmak için ATM'ye gittiğini söyleyen Beradiye Şimşek, "50 TL para yatıracaktım, önümde 2 kadın vardı. Onların işi bittikten sonra ben ATM'ye yöneldim. Kartı koyarken bin TL para buldum. Benim de acil randevum vardı. Parayı alıp ayrıldım. Daha sonra bankayı aradım. Parayı geri alabileceklerini söylediler. Şimdi de gelip, parayı bankaya teslim ettim" dedi.

Temizlik işçisi olduğunu ve sokakları süpürdüğünü belirten Şimşek, "Halimden memnunun. Parayı almayı düşünmedim. Zaten helal para kazanıyorum. Başkasının parasında gözüm yok. Hiçbir zaman da başkasının parasında gözüm olmadı. Parayı çok seven biri değilim" diye konuştu. - BOLU