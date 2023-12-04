Erzincan'da havaların soğumasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine ve yangınlara neden olan temizlenmeyen bacalar konusunda itfaiye ekipleri vatandaşları uyarıyor. İtfaiye ekipleri, karbonmonoksit gazının fark edilmediğini ve zehirlenmelere yol açtığını belirterek, baca temizliği ve periyodik bakımların düzenli olarak yapılmasını öneriyor.

Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ve yangınlara neden oluyor

- Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ve yangınlara neden oluyor

ERZİNCAN - Erzincan'da havaların iyice soğumasıyla karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı itfaiye ekipleri, vatandaşlara baca temizliğini düzenli aralıklarla aksattırmadan yaptırması için çağrıda bulundu.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam eden ekipler, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmediğini ve maalesef insanların zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.

İtfaiye ekipleri, vatandaşlara baca montajını uzman ekiplere ve yetkili firmalara yaptırmalarını, bacaların periyodik bakımlarını özellikle katı yakıtlı sobaların aylık bakımlarını mutlaka yaptırmalarını önerdiler.