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Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimcilere Destek Programı Başladı

Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimcilere Destek Programı Başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın iş birliğiyle yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) çerçevesinde kadın girişimciler, eğitim ve mentörlük desteği alarak projelerini geliştirecek. Yıl sonunda başarılı olan girişimciler ödüllendirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının temiz teknoloji alanındaki kadın girişimcileri desteklediği TÜBİTAK tarafından yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı kapsamında kadın girişimciler ödüllerini yıl sonunda alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paydaş olarak yer aldığı, yürütücüsünün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) olduğu, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliği ile yürütülen GCIP ve "Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme" modülü çerçevesinde eğitimler verilerek kadın girişimcilerin projeleri destekleniyor.

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı kapsamında kadın girişimcilerin temiz teknoloji alanındaki fikirlerini desteklemek ve ileriye taşımak adına başlatılan, proje başvurularını içeren yarışma kapsamında ise programa kabul edilen 37 takım arasında 23 kadın girişimci yer alıyor.

Programa kabul edilen 23 kadın girişimcinin Ulusal Akademi etkinliğinde sunulan eğitimleri ve kendilerine atanan mentörler ile çalışmaları devam ediyor.

Hızlandırıcı program kapsamında eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte temiz teknolojiler alanındaki yenilikçi iş fikirlerini geliştirme fırsatı elde eden kadın girişimcilere "Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci", "Yenilikçi Kadın Girişimci", "En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci", "Genç Kadın Girişimci" olmak üzere 4 kategoride destek sağlanacak.

Başarılı olan kadın girişimciler yıl sonunda düzenlenecek Ulusal Ödül Töreninde ödüllerine sahip olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ekonomi Tübitak Kadın Yerel

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