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'Temel Hücre Kültürü Teknikleri' eğitimi verildi

'Temel Hücre Kültürü Teknikleri' eğitimi verildi

Yerel Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince 'Temel Hücre Kültürü Teknikleri' eğitimi verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince 'Temel Hücre Kültürü Teknikleri' eğitimi verildi.

BŞEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Taghizade koordinatörlüğünde yürütülen eğitimde, hücrelerin kontrollü şartlar altında, genellikle doğal ortamlarının dışında büyütüldüğü süreci ifade eden hücre kültürü konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı. Eğitim hem teorik hem de uygulamalı şekilde katılımcılara aktarıldı. Program katılımcılara 'Eğitim Sertifikası' verilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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