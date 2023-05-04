Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince 'Temel Hücre Kültürü Teknikleri' eğitimi verildi.

BŞEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Taghizade koordinatörlüğünde yürütülen eğitimde, hücrelerin kontrollü şartlar altında, genellikle doğal ortamlarının dışında büyütüldüğü süreci ifade eden hücre kültürü konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı. Eğitim hem teorik hem de uygulamalı şekilde katılımcılara aktarıldı. Program katılımcılara 'Eğitim Sertifikası' verilmesiyle sona erdi. - BİLECİK