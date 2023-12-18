Tema Vakfı Adıyaman İl Temsilciliği Gönüllülerle Toplantı Yaptı

Tema Vakfı Adıyaman İl Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler yeni dönem çalışmaları ile ilgili planlama yapmak üzere bir araya geldi. Toplantıda Tema Vakfı'nın son çalışmaları ve Adıyaman için yapılacak faaliyetler tartışıldı.

Tema Vakfı Adıyaman İl Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler yeni dönem çalışmaları ile ilgili planlama yapmak üzere bir araya geldi.

Yapılan toplantıda Tema Vakfı genel merkezinin Türkiye çapında yaptığı son çalışmalardan özellikle ağaçlandırma, kırsal kalkınma projeleri, savunuculuk ve çevre politikaları, eğitim çalışmaları, iklimsel politikalarla ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları ve biyolojik çeşitlilikle ilgili projelerin durumu hakkında il yönetim kuruluna bilgi verildi. Katılan gönüllü üyeler istekli ve katılımcı yönleriyle karşılıklı bilgi alış verişinde bulunarak Adıyaman için yapılabilecek faaliyetler tartışıldı.

Tema Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Çelik toplumsal kalkınmanın temelinde eğitimin çok önemli bir bileşen olduğunu belirterek, "Bundan sonraki faaliyetlerimiz de ağırlıklı olarak eğitim çalışmalarına önem vermek istiyoruz. Gerek Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yapılacak olan eğitim faaliyetleri ve gerekse tarımsal konularda çiftçilerimize yönelik çalışmalara ağırlık vererek sürekli baskı altında tutulan doğal varlıkların öneminin toplumun tüm kesimlerine anlatmaya çalışacağız. Depremi çok şiddetli düzeyde yaşayan kentimizin tekrar ayağa kaldırılması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN