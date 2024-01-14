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TEM Otoyolu'nda Yol Ortasında Duran Şahin Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

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TEM Otoyolu Düzce geçişinde yol ortasında duran şahin, hayvanseverler tarafından montlara sarılarak kurtarıldı. Şahin, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde yol ortasında duran şahin vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şahini montlarına saran hayvanseverler, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

İstanbul'dan Karabük'e giden Yusuf ve Erkan Aygüney, TEM Otoyolu'nda sağ şeritte bir parçanın olduğunu fark etti. Kontrollü şekilde aracı park eden kardeşler, yol ortasında duran canlının yırtıcı kuş familyasından şahin olduğunu gördü. Hayvanın yaralandığını düşünen kardeşler, kuşu montlarına sararak, aracın içine aldı. Daha sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayan Aygüney kardeşler durumu bildirdi. Rotasını değiştiren Yusuf ve Erkan Aygüney, şahini Milli Parklara getirerek, veteriner hekimlere teslim etti. Kuşun kanatlarında herhangi bir sorun olmadığı ve 2-3 gün içerisinde tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Karabük'te düzenlenen kar festivaline katılmak için yola çıktıklarını söyleyen Yusuf Aygüney, "Hendek-Düzce arasındaki otoyol üzerinde kaya gibi bir şey gördük. Tehlike arz etmemesi için yolun bir tarafına geçtik. Aracımızı güvenli alana park ettikten sonra cismi almak için gittiğimizde yırtıcı kuşlar familyasından şahin olduğunu fark ettik. Şahini koşarak yoldan aldık. Sağ olsun tır şoförü arkadaşlar da ona çarpmamak için sürekli manevra yaptılar. Kuşu bulunduğu yerden alıp, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ettik. Kuşun iyi olduğunu ve kısa bir tedavinin ardından tekrar doğaya salınacağını öğrendik" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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