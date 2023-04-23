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TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu

TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu

Yerel Haberler

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Düzce geçişinde yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. 3 şeritli yolda tüm şeritler dolarken, trafik polisleri yol güzergahında yoğun mesai harcıyor. Araçların kaza yapmaması için sürekli uyarılarda bulunan ekipler, akışın sürekli olmasını sağlıyor. TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik yer yer durma noktasına geldi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı TEM Otoyolu İstanbul Düzce Yerel Haberler

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