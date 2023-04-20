TEM'de akıcı yoğunluk

Tem Otoyolu Düzce geçişinde Ramazan Bayramı öncesinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da tatile gitmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman TEM Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturuyor. Bayram arifesinde yola çıkan sürücüler, otoyolda akıcı şekilde devam ederken, trafik ekipleri ise olumsuzluk yaşanmaması için sahada çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE