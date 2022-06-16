Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan servis şoförüne ulaşamayan ailesi, eve gidince cansız bedeni ile karşılaştı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan servis şoförüne ulaşamayan ailesi, eve gidince cansız bedeni ile karşılaştı. Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Pehlivanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Filyos taşıyıcılar kooperatif şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Ahmet Salman'a ailesi telefonla ulaşamayınca evine gitti. Kapıyı kırarak eve giren aile yakınları Salman'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Salman'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Salman'ın cenazesi, bugün öğlen Yukarı Göynük Köyü Salmanlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Filyos Yerel Haberler

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