Telefon tamircilerinin sıcak hava mesaisi

Aşırı sıcakların etkili olduğu bugünlerde telefonlarda patlama riski olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların telefon patlamalarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini söyleyerek, aşırı ısınan telefonların patlama riski olduğunun altını çizdi.

Gaziantep'te termometreler 39-40 dereceyi gösterirken, güneş ışığına direkt maruz kalan telefon ve tabletler, insanları ciddi sorunla karşı karşıya bırakıyor. Telefonda gerçekleşen patlama ve batarya şişmelerinin insanlara zarar verebildiği gibi telefonlarda da maddi hasara yol açabiliyor. Isı nedeniyle telefonlarda bozulma riskinin arttığını belirten Vedat Aktürk, 50 derece sıcaklığı gören telefon, güneş ışığında 1 saat gibi bir süre kalabildiğini ifade etti. Sıcaklığın 40 derecelerin üzerinde olması ise vatandaşları telaşlandırdı. Telefonlarının patlama riskinden korkan vatandaşlar önlem almak için teknik servislere koştu.

"Güneşte telefonun fazla kalmaması gerekiyor"

Tüm arızaların son zamanlarda batarya şişmesinden dolayı gerçekleştiğini belirten Vedat Aktürk, "Son zamanlarda servise gelen arızalar genelde batarya şişmesinden dolayı oluyor. Hatta bu batarya şişmesi ekranın kırılmasına da sebep olabiliyor. İnsanlar bu konuda batarya şişmesini önlemek için güneşte telefonla fazla kalmaması gerekiyor ve yüksek sıcaklıkta, güneşte telefonu kullanmaması lazım. Bu tür problemler batarya şişmesine neden olabiliyor" dedi.

"Günde 5 tane batarya şişmesinden dolayı müşteri geliyor"

Telefonlarda patlama riskinin olduğunu aktaran Aktürk, sıcak ortamlardan uzak durulması gerektiğini söyleyerek, "Bir telefon ortalama en yüksek 50 dereceyi gördüğünde 1 saat güneşte kalabilir. Fazlası telefona zarar verebilir. Sadece batarya değil ana kartla ilgili de problem oluşturabiliyor. Genel olarak ta elektronik olduğu için fazla sıcaklık cihaza çok zarar veriyor. Patlama riski çok oluyor hatta günde 5 tane batarya şişmesinden dolayı müşteri geliyor. Tablet bataryaları daha geniş olduğu için özellikle tablet çok geliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP