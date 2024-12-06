Tel Rıfat'ta Suriye Milli Ordusu Kontrolü Sağladı

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü PKK/ Ypg'den 8 yıl sonra geri aldığı Tel Rıfat havadan görüntülenirken ilçeye sessizliğin hakim olması dikkat çekti.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/ Ypg kontrolündeki Tel Rıfat'ta kontrolü sağlamasının ardından başladığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından 8 yıl boyunca işgale uğrayan Tel Rıfat ilçesi havadan görüntülendi. Yıllar sonra evlerine geri gelen halk, savaşın izlerinin olduğu sokaklarda günlük hayatına dönmeye çalışırken sokaklara hakim olan sessizlik dikkat çekti.

"Pkk burayı istila etmişti ve biz de çadırlarda kalıyorduk"

Yıllar sonra yeniden memleketine dönmenin mutluluğunu yaşayan Abu Yasin, "8 yıl sonra tekrar evimize döndük. PKK burayı istila etmişti ve biz de çadırlarda kalıyorduk. Tekrar memleketimize döndük" dedi.

"Tel Rıfat'ı eski haline getirip mutlu bir şekilde yaşamımıza devam edeceğiz"

Tel Rıfat'ı yeniden yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını söyleyen Abu Ahmet ise, "8 yıl önce köyümüzü PKK istila etmişti. Şimdi köyümüze döndük, mutluluğumuzu kimse tarif etmez. Tel Rıfat'ı eski haline getirip, mutlu bir şekilde yaşamımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TEL RIFAT