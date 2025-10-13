Tel Aviv'den Kudüs'e ziyaretçileri ABD bayrakları karşılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Kudüs'e yapması planlanan kritik ziyareti öncesinde, Tel Aviv'den Kudüs'e uzanan güzergah boyunca vatandaşları İsrail ve ABD bayrakları karşılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin ardından bugün Orta Doğu ziyaretine başlıyor. Trump'ın bugün Kudüs'e yapması planlanan kritik ziyareti öncesinde, Tel Aviv'den Kudüs'e uzanan güzergah boyunca vatandaşları İsrail ve ABD bayrakları karşılıyor. Özellikle Tel Aviv'i Kudüs'e bağlayan otoyol boyunca ve şehrin girişindeki köprülerde ve direklerde iki ülkenin bayrakları yan yana asıldı. Ayrıca, merkezi noktalardaki bazı binalara da, Trump'un fotoğrafının altına "Teşekkürler sayın başkan" yazıldığı görülüyor. Bölgede askeri hareketlilik de dikkati çekiyor. Söz konusu hazırlıklar, vatandaşlar tarafından da fark ediliyor.

Öte yandan, bugün Mısır'da, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi" düzenlenecek. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı 20'den fazla ülke lideri katılacak. - KUDÜS