Haberler

Tel Aviv'den Kudüs'e ziyaretçileri ABD bayrakları karşılıyor

Tel Aviv'den Kudüs'e ziyaretçileri ABD bayrakları karşılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Kudüs'e yapması planlanan kritik ziyareti öncesinde, Tel Aviv'den Kudüs'e uzanan güzergah boyunca vatandaşları İsrail ve ABD bayrakları karşılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Kudüs'e yapması planlanan kritik ziyareti öncesinde, Tel Aviv'den Kudüs'e uzanan güzergah boyunca vatandaşları İsrail ve ABD bayrakları karşılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin ardından bugün Orta Doğu ziyaretine başlıyor. Trump'ın bugün Kudüs'e yapması planlanan kritik ziyareti öncesinde, Tel Aviv'den Kudüs'e uzanan güzergah boyunca vatandaşları İsrail ve ABD bayrakları karşılıyor. Özellikle Tel Aviv'i Kudüs'e bağlayan otoyol boyunca ve şehrin girişindeki köprülerde ve direklerde iki ülkenin bayrakları yan yana asıldı. Ayrıca, merkezi noktalardaki bazı binalara da, Trump'un fotoğrafının altına "Teşekkürler sayın başkan" yazıldığı görülüyor. Bölgede askeri hareketlilik de dikkati çekiyor. Söz konusu hazırlıklar, vatandaşlar tarafından da fark ediliyor.

Öte yandan, bugün Mısır'da, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi" düzenlenecek. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı 20'den fazla ülke lideri katılacak. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Hasan Arda Kaşıkçı dünyaevine girdi! Paylaşılan bu fotoğrafa tepki yağıyor

Bu fotoğrafa tepki yağıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde yeni iddia: Kobra Murat o geceyi adım adım anlattı

Güllü'nün ölümünde yeni iddia: O geceyi adım adım anlattı
Hasan Arda Kaşıkçı dünyaevine girdi! Paylaşılan bu fotoğrafa tepki yağıyor

Bu fotoğrafa tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.