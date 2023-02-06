Tel Aviv'de belediye binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı Yerel Haberler İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Türkiye'ye destek amacıyla Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Türkiye'ye destek amacıyla Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı. İsrail'in başkenti Tel Aviv Belediyesi'nden Türkiye'ye anlamlı bir destek geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı. Tel Aviv Belediyesi, felaket yaşayan ülkelere destek amacıyla sık sık belediye binasının dışına ilgili ülkenin bayrağını yansıtarak destek mesajı veriyor. - TEL AVİV Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tel Aviv Türkiye İsrail Yerel Haberler

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