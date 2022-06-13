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Tekvandocu ev hanımlarından örnek hareket

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tekvandocu ev hanımlarından örnek hareket

Engelli bir öğrencinin tekerlekli sandalye ihtiyacı için mavi kapak toplayan Kepezli tekvandocular, 37 bin plastik kapağı okula teslim etti.

Engelli bir öğrencinin tekerlekli sandalye ihtiyacı için mavi kapak toplayan Kepezli tekvandocular, 37 bin plastik kapağı okula teslim etti.

Aslanlar Ortaokulu'nun engelli bir öğrencisinin eğitim hayatını sürdürme çabasını öğrenen Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün ev hanımı tekvandocuları, bu duruma çare olmak için plastik kapak toplama kararı aldı. Hem kendi çevrelerine hem de sosyal medya hesaplarıyla bu hareketlerini duyuran sporcular, yaklaşık 2 ayda 37 bin kapak topladı.

Şimdi de kitap topluyorlar

Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki okula kulübün otobüsüyle giden sporcular, Okul Müdürü Zekeriya Özcan ve yardımcısı Songül Avşar'a kapakları teslim etti. Lisanslı sporcularıyla çeşitli hayır projelerine imzalar atan antrenör Derya Uyankaya, şimdi de kütüphanesi yetersiz olan okullara kitap toplamaya başladıklarını söyledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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