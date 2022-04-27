Tekstil firması çalışanları iftarda buluştu

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tekstil çalışanları, iftarda bir araya geldi.

Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz aylarda açılan ve birçok bayanı istihdam eden tekstil firma sahibi Neriman Bayar, "Kadına verilen değerin ve işlevselliğin önemli olması gerektiği fikrinden yola çıkarak yaptığımız bu oluşum ile üretime katkı sağlamak iş yerimizin öncelikli misyonudur. Ekip ruhu ile bunu kısa sürede sağladık. Özverili çalışmaları için çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Firmamızın oluşumunda bana destek veren eşime ve aileme de ayrıca teşekkür ederim. Daha çok kişiye ulaşmak ve daha çok üretmek için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek bu güzel Ramazan akşamında birlikte iftar yapmanın mutluluğunu dile getirdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel