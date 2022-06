Teksin Mersin ile yaklaşık 1 milyon talebe yanıt verildi - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ' Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi' sloganıyla hayata geçirdiği 'Teksin Mersin' uygulaması ile Mersinliler, Büyükşehir Belediyesine bir telefon kadar yakın oluyor. Her türlü talep, şikayet ve önerilerin alındığı Teksin'de, kurulduğu 2020'den bu yana 1,5 milyona yakın çağrı yanıt buldu, yaklaşık 1 milyon talebe ise cevap verildi.

Mersinliler hem telefonlarına indirdikleri Teksin uygulamasından hem Alo 185 üzerinden hem de 0 324 185 00 00 numaralı whatsApp ihbar hattından Büyükşehir Belediyesine ulaşabiliyor. Çağrı operatörleri ise kısa sürede vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini çözüme kavuşturuyor. Teksin İletişim Koordinasyon Merkezi Koordinatörü, Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Ayhan, "Teksin, 16 Temmuz 2020 itibariyle 'tek noktadan çözüm merkezi' sloganıyla faaliyet gösteren bir birim. Gerek çağrı merkezi üzerinden gerek whatsApp ihbar hattımızdan gerekse irtibat noktalarımızdan bize ulaşan vatandaşların taleplerini, şikayetlerini, dileklerini, önerilerini ilgili birimlerce çözümleyen ve bunu başkanlık makamına raporlayan bir platformdur. Bu süreç içerisinde yaklaşık olarak 1,5 milyona yakın bir çağrı karşılama oranımız var. Bunun yaklaşık 950 bini kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan durumlar, dairelerce istişare edilip çözümlenmeye yönelik olan vatandaş talepleri. Bunlar da Teksin'in koordinasyon merkezi aracılığıyla ilgili birimler içerisinde yoğrulup çözümlenip sonuca ulaştırılmakla belirlenen konular" dedi.

"Teksin mobil uygulama vatandaşlarımızın cebine girebildiğimiz sanal nokta"

Teksin mobil uygulamasından da bahseden Ayhan, "Mobil uygulama vatandaşlarımızın cebine girebildiğimiz sanal nokta. Belediyenin sanal ayağı aslında. Mobil uygulamayı kullanarak vatandaş nasıl operatörlerimize bir tuşla ulaşabiliyorsa, yazarak bize bütün taleplerini, şikayetlerini iletebilirler. Genel olarak belediyeciliği cebe indirmiş olduğumuz bir merkez diyebilirim mobil uygulama için" diye konuştu.

Ayhan, vatandaşların uygulamayı indirdiklerinde Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri, birimleri, duyuruları, haberleri, otobüs saatleri gibi birçok birimi ile ilgili bilgi edinebildiklerinin altını çizdi. Teksin'in belediyeciliğin 7/24 hizmet veren ayaklarından biri olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bunun öncesinde vatandaşlar belediyeye ulaşmak istediğinde, bir çözüm aramak istediğinde belki 10'da 1'i ulaşabiliyordu, sorununu izah edebiliyordu veya edemiyordu. Teksin uygulaması ile vatandaşlarımızın belediye konusunda ulaşmak istediğine ulaşamama gibi bir ihtimali kalmadı" şeklinde konuştu.

Ayhan, Teksin sayesinde Mersinliler ile Başkan Seçer arasında bir köprü kurulduğunu belirterek, "Vatandaş ile Başkanımız Vahap Seçer'i birbirine daha da yakınlaştırdığı için Teksin'in önemi çok büyük. Teksin'in analiz boyutu da çok önemli. Çünkü Teksin, aldığı taleplerin nasıl çözümlendiğini, hangi noktadan hangi talep geldi, hangi yaş grubu hangi talebe yönelmiş, bunun analizini ve istatistiklerini tutarak Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e bu doneyi verebilmiş oluyor. Başkanımızın zaten önem verdiği nokta burada başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın nabzı ne ise Teksin'in istatistiklerine bu yansıyor"

Talepler, şikayetler ve öneriler doğrultusunda Başkan Vahap Seçer'in öncülüğünde bir yol haritası çizdiklerini söyleyen Ayhan, "Vatandaşın nabzı ne ise Teksin'in istatistiklerine bu yansıyor. Yansıyan istatistikler doğrultusunda da bir yol haritası ortaya çıkıyor ve bizzat Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde bu yol haritasını çizmiş oluyoruz. Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olan her talebi büyük bir titizlikle çözmeye çalışıyoruz. Fakat bizim yetki ve sorumluluğumuzda değilse de, biz bunu mutlaka ilgili ilçe belediyesi veya kurumla gerekli kontakları kurup vatandaş taleplerini yetki ve sorumluluğun olduğu birimlere iletiyoruz. Bu yönde de bir köprü kurmuş oluyoruz. Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza her an, her noktadan, mobil uygulamadan, operatörden, operatör arkadaşlarımız aracılığıyla WhatsApptan 7/24 hizmet vermeye hazırız. Bir tık kadar yakınız" dedi.

Mersin Çağrı Merkezi'nde operatör olarak görev yapan Melike Gürleyen, "Bizler vatandaşlarımızdan gelen talep, öneri ve şikayetlerin ilgili birimlere aktarılmasından sorumluyuz. Burada şöyle bir nüans var, vatandaşlarımızdan gelen talepleri en iyi şekilde anlamak, en hızlı şekilde ilgili birimlere iletmek ve çözümlenmesini sağlamak maksadıyla 7/24 tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Vatandaşlar bizi gün içerisinde herhangi bir saatte arayabildikleri için, bizi artık ailelerinden bir parça olarak görmeye başladıkları için birçok defa arıyorlar. Tekrar bizimle, aynı kişiyle görüşmek istiyorlar. Taleplerini tekrar iletiyorlar. Bu şekilde tabii ki birçok kez gün içerisinde konuştuğumuz vatandaşlarımız var" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel