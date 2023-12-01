Teknolojiyi kullanarak hem öğreniyorlar, hem eğleniyorlar

MUĞLA - Muğla'da öğrencilerin hem kitap okuma alışkanlığını hem de teknolojiyi iyi yönde kullanmalarını arttıracak proje oluşturuldu. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen ve Ment'al Dil Olimpiyatları adlı yarışmaları düzenlemeye başlayan Menteşe Anadolu Lisesi, öğrencilerin teknoloji ağını kötü amaçlardan kurtarmak ve kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacı ile geliştirdikleri proje ile dezavantajı avantaja çeviriyor.

Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Güven Sert ile İngilizce öğretmeni Yasemin Uysal tarafından internet üzerinde kendi oluşturdukları soruları öğrencilere bir portal üzerinden yansıtarak dakikalar içerisinde soruları çözen öğrencilere çeşitli ödüllü yarışmalar düzenliyor. Böylece öğrenciler hem kitap okuma alışkanlığı, hem de teknolojiyi kötü yönde kullanmama alışkanlığı elde ediyorlar.

Menteşe Anadolu Lisesi Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Güven Sert, pandemi sürecinde ders takiplerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılmaya başlanması ile öğrencilerdeki dijital bağımlılığı engellemek ve akademik başarılarını olumlu pekiştirmek amacıyla ürettikleri projelerde kitap okuma alışkanlığı ve dil gelişimini öncelikli tuttuklarını söyledi. Sert, "2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen okulumuz pandemi sürecinde başlamanın eğitim ve öğretime başlamanın dezavantajlarını avantaja çevirmek amacıyla öğrencilerimizin ihtiyaç ve yaş gruplarına uygun olacak projeler üretti. Pandemi sürecinde ders takiplerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılmaya başlanması öğrencilerimizde dijital bağımlılığın artmasını, faydalı etkinliklerden uzaklaşmalarını engellemek ve akademik başarılarını olumlu pekiştirmek amacıyla proje geliştirdik. Geliştirdiğimiz projede kitap okuma alışkanlığı ve dil gelişimini öncelikli tuttuk. Bu yenidünyada bizim hedeflerimiz öğrencilere okuma, düşünme ve yorum yeteneği sağlamak. İşte tam da bu nedenle Bibliotherapy (Kitap Terapisi) adlı kitap okuma temelli projemizi ortaya koyduk. Öğrencilerimiz, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin belirlediği bir kitap listesini belirli sürelerde okuyarak özetlemiş, sorular çıkarmış, tartışmış sonrasında her dönem ödüllü ve dijital yarışmalarla okuduklarından anladıklarıyla ödüllendirilmişlerdir. Proje öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek, başarılarını artırmak, anlama ve analiz etme yeteneklerini geliştirmek, kendilerine güvenlerini geliştirmek, okudukları sayesinde elde ettikleri bilinçle çevredeki olaylara farkındalık geliştirmelerini kolaylaştırmak gibi sonuçları almamızı sağlamaktadır" dedi.

Okulun İngilizce öğretmeni Yasemin Uysal, İngilizce, Almanca, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden oluşan 'Ment'al Dil Olimpiyatları' adlı yarışmaları düzenlediklerini ifade etti. Uysal, "Dijital dünyayı dil öğretimiyle bir araya getirmenin gerekliliği göz önünde bulundurularak dil kullanımını arttırmak, öğrenilen dili kalıcı hale getirmek, özellikle yabancı dile karşı geliştirilmiş ön yargıları yok etmek, öğrenmeyi eğlenceli bir rekabete çevirirken öğrencilerden geri bildirimleri daha kolay almak için İngilizce, Almanca ve Türk dili ve Edebiyatı derslerinden oluşan Ment'al Dil Olimpiyatları adlı yarışmaları düzenlemeye başladık. Proje çerçevesinde öğrencilerimiz Quizziz, Quizlet, Kahoot gibi dijital araçlarda yarışmalara katılırken, farklı Web2 araçlarını öğrenerek ve kullanarak sunumlar hazırlamış, farklı konularda İngilizce ve Türkçe webinarlar düzenlenmiş, blog yazma, avatar oluşturma, online ve hikaye yazma gibi çalışmalar yaparak kendilerini geliştirmiş en önemlisi de kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almaktadırlar. Öğrencilerimiz öğretim yılı boyunca gerek kitap okumada gerekse dil gelişimi için yaptığı çalışmalarda süreklilik içinde olduğu ve sürecin en aktif üyesi olduğundan dolayı motivasyonları yüksek kalmaktadır" diye konuştu.