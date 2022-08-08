Teknolojiye yenilmeyen Tekeler Köyü'nde gelenekler yaşatılıyor

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok yerde gelenek ve görenekler yok olurken Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde düğün ve bayramlar halen asırlık geleneklerle kutlanıyor. Oldukça renkli geçen kutlamalarda köylerde yaşayan pek çok kişi doğaçlama olarak gerçekleştirilen oyunlarda usta sanatçılara adeta taş çıkartıyor.

Aydın'ın en büyük kırsal köylerinden biri olan ve bağlı olduğu ilçeden bile daha fazla nüfusa sahip olan Karpuzlu Tekeler Köyü başta olmak üzere çevre köylerde gelenek ve göreneklerden taviz verilmiyor. Yediden yetmişe herkesin birlik beraberlik içerisinde olduğu düğün ve bayram kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, köyün gençleri milli ve özel günleri ve düğünler atalarından öğrendikleri şekilde kutluyor.

Düğün sezonunun yaşandığı bu günlerde gelenek ve göreneklerin eksiksiz olarak sürdürüldüğü düğünlerin oldukça renkli geçtiğini ve bu uygulamanın herkesi mutlu ettiğini belirten düğünlerin olmazsa olmaz ismi Solist Muzaffer Ceviz, "Asırlardır Tekeler Köyü ve çevresinde özel günler ve düğünler teknolojiden uzak tam bir bayram havasında kutlanıyor. Tamamen doğaçlama olarak köylülerin hazırlıkları seyirlik oyunu meydanlarda sergilenir. Geleneksel Arap Oyunu başta olmak üzer, Deve Oyunu, Gelin Getirme ve Gemi Kaldırma oyunlarının sergilendiği köylerimizde milli ve manevi günler oldukça renkli geçer. Köylerimizdeki bu gelenek asırlardır süregelir" diyerek bu oyunları izlemek üzere uzaklardan pek çok kişinin köylerine geldiğini belirtti.

Gelişen teknolojinin ve iletişim araçlarının bazı gelenek ve görenekleri unutturduğunu ancak Karpuzlu Tekeler Köyü başta olmak üzere civar köylerde doğup büyüyen tüm çocukların bu oyunlar sayesinde geleneklerini sürdürdüğünü belirten Muzaffer Ceviz, bu uygulamanın köylerine bir ayrıcalık kazandırdığını söyledi. Aydın'ın en büyük köylerinden biri olan Tekeler Köyü rivayete göre Tekeli aşiretinin Antalya civarında göçebe olarak yaşamakta iken sürülerini otlatmak için bu bölgeye gelmesi ile oluştuğunu belirten Ceviz, "Eskiden çobanlıkla yaşamını sürdüren büyüklerimiz daha sonra tarımla iştigal etmeye başlayıp buraya yerleşmiş. Ancak kesinlikle gelenek ve göreneklerini unutmamış. Köyde dini ve milli günler ve düğünlerde Arap Bayramı denilen piyes sergilenir. Gençler bu oyunları askerlik çağına gelinceye kadar öğrenir. Her tertip de askere gitmeden önce bu oyunu sergileyerek geleneklerimizin teknolojiye yenilmemesini sağlar" diye konuştu. - AYDIN