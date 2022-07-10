Teknoloji'ye yenilen semerciler son semerleri dikiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teknoloji'ye yenilen semerciler son semerleri dikiyor

İhlas Haber Ajansı - Beril Solmuşgül - Yerel
 - Güncelleme:

- Teknoloji'ye yenilen semerciler son semerleri dikiyor Adana'nın Kozan ilçesinde 20 metrekarelik dükkanda baba mesleğini sürdüren Muhammed Tekerlek son semerleri hazırladıklarını söyledi.

- Teknoloji'ye yenilen semerciler son semerleri dikiyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 20 metrekarelik dükkanda baba mesleğini sürdüren Muhammed Tekerlek son semerleri hazırladıklarını söyledi.

Kozan ilçe merkezinde 32 yıldır baba yadigarı semer ustalığını yapan Tekerlek meslekte yeni ustaların yetişmediğini belirterek semerciliğin teknolojiye yenilen bir meslek olduğunu kaydetti.

Nostaljik dükkanında Adana'nın kırsal mahallelerinde küçükbaş hayvancılık yapanların semer talebi olduğunu kaydeden Tekerlek "Mesleğin son ustalarıyız. Bizden sonrada bu işi yapan olmaz. Kamışlar keçeler ile semerleri hazırlıyoruz. Aladağ, Feke, Saimbeyli köylerinden talep var. Eşek at kalmadı. Önceden siparişlere yetişemiyorduk. Şimdi hiç sipariş yok. Artık herkes traktör kullanıyor. Siparişler hep köylerden oluyor. Hayvancılık yapanlar kullanıyor şimdilik. 1,5 ayda bir semer dikiyoruz. Teknolojiye yenik düştük bunu da kabullendik" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title