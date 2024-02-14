Teknolojiye Direnen Terzi Ekrem Kızılbağ, 50 Yıldır Mesleğini Sürdürüyor

Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Akçaköy'de yarım asırdan bu yana terzilik mesleğini sürdüren 68 yaşındaki Ekrem Kızılbağ, çeyrek asırdan bu yana teknolojiye direnerek mesleğini sürdürüyor. İğne-iplikle geçen 50 yıllık süreçte 5 çocuğunu büyütüp yurt yuva sahibi yapan Kızılbağ, eli tutup gücü yettiği sürece mesleğini icra edeceğini söyledi.

Çocukluk yıllarında çırak olarak başladığı mesleğini sürdürmek için 50 yıl önce kendi köyü olan Akçaköy'de açtığı yaklaşık 8 metrekarelik terzi dükkanı ile adeta özdeşleşen Ekrem Kızılbağ, "Bir zamanlar terzilik kıymetli bir meslekti. Konfeksiyon ve hazır giyim yaygınlaşınca bizim işler biraz sekteye uğradı. Bu süreçte bir yandan mesleğimizi yapıp diğer yandan da köyde tarım yaparak ekmeğimizi kazandık. Ancak daha sonraki süreçte hazır kıyafetler eski toprakların hoşuna gitmez oldu. Bu süreçte eski müşteriler yeniden kendisine özel kıyafetler diktirmeye yöneldi. Köyde olmamıza rağmen Köşk ve Ödemiş ilçesinden baya müşterimiz var. Hamdolsun işlerimiz de iyi" diyerek 50 yıldır sürdürdüğü mesleğini gücü yettiğince icra edeceğini söyledi.

"Hırsızlara geçit vermeyen özel cepli kıyafetler"

Günümüz insanlarının çarşı ve pazarda en büyük korkusu olan hırsızlığa karşı özel cepli kıyafet üretmeye başladığını belirten Terzi Ekrem Kızılbağ, "Son zamanlarda artan hırsızlık olaylarından müşterilerinin çarşı pazarda mağdur olmaması için özel cepli kıyafetler dikmeye başladık. Benim diktiğim kıyafetlerin tavsiye edilen cebinde taşınan paranın çalınması yankesiciler tarafından çalınması imkansız denecek kadar zordur. Bu nedenle kredi kartı kullanmayan ve nakit para ile alışveriş yapan pek çok kişi de kıyafetlerini bana diktirir" diyerek köyde açtığı terzi dükkanında yaklaşık yarım asırdan fazla zamandır teknolojiye yenilmediğini söyledi. - AYDIN