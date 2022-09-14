Teknolojiye direnen 'demlikçilik' mesleğini sürdürüyor

Gelişen teknolojiyle birlikte kaybolan meslekler arasında yer almaya başlayan demircilik mesleğinin Van'daki son temsilcisi, dededen kalan demlikçilik mesleğini sürdürüyor.

Van'da dedesinden kalma 70 yıllık kerpiç evi küçük ev aletleri tamir dükkanına çeviren Özcan Demir, yok olmaya yüz tutmuş mesleğini yeni nesillere aktarmak istiyor. Yarım asırdan fazla kerpiç bir yapıda dededen kalma mesleğini sürdürmeye çalışan üçüncü kuşak ustalardan Özcan Demir (55), el emeği göz nuru mesleğinin yok olmaması için mücadele ediyor. İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde binalar arasına sıkışmış eski bir yapıda demlik, tencere ve tava gibi küçük ev aletlerini tamir eden Özcan Demir, işini severek yapıyor.

"Bu işi günümüzde yapan pek yok"

İHA muhabirine konuşan demlik ustası Özcan Demir, çocukluğundan bu yana aynı işle meşgul olduğunu belirtti. Mesleğin dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını ifade eden Demir, "Yıllarca bu işi devam ettirdik. Bu işten başka bir iş bilmiyorum. İşi zamanın ürünlerine göre sürdürüyoruz. En son demlik tamirini devam ettiriyoruz. Bu işi günümüzde yapan pek yok. Sabah dükkanda gelen işleri takip ediyorum. Bu mesleği elimizden geldiğinde sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

"Ömrüm yettiği kadar bu işi sürdürmeye çalışacağım"

Günümüzde çırak yetiştirmenin zor olduğunu ve gelenlerin de bu mesleğe ilgisinin olmadığını dile getiren Demir, "Şimdiki gençler uğraşarak para kazanmayı unutmuş. Gençlerimiz; uğraşmadan, fazla yorulmadan ve çok fazla para kazanmanın derdindeler. 70 yıllık bir geçmişimiz var. Dedem, babam ve şu an ben devam ettirmeye çalışıyorum. Sağlığım ve ömrüm yettiği kadar bu işi sürdürmeye çalışacağım" diye konuştu. - VAN