Teknolojik Pişirme Sistemleri Mutfakları Dönüştürüyor

Karabük Üniversitesinde düzenlenen söyleşide, teknolojik pişirme sistemlerinin mutfaklardaki dönüşümde oynadığı rol ele alındı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Açık Ateşten Teknolojik Pişirme Sistemlerine" başlıklı söyleşi düzenlendi.

KBÜ ev sahipliğinde, Turizm ve Gastronomi Bilimleri Araştırmaları Komisyonu (TGBA) ile KBÜ Bilim İletişimi Ofisi iş birliğinde Safranbolu kampüsündeki Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, teknolojik pişirme sistemlerinin mutfaklardaki dönüşüm sürecine etkisi konuşuldu.

Endüstriyel mutfak sektörünün öncü markalarından RATIONAL'in "Bir Kaşıkta Teknoloji : Teknoloji ile Anadolu Lezzetleri" eğitim ve deneyim serisi kapsamında düzenlenen programda, gastronomi alanındaki bilimsel araştırmaların modern mutfak teknolojileriyle kesişim noktaları ele alındı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan RATIONAL Türkiye Satış Direktörü ve Executive Chef Umut Eyioğlu, geleneksel pişirme yöntemlerinden modern mutfak teknolojilerine uzanan dönüşüm sürecini örneklerle anlattı.

Eyioğlu, pişirme ekipmanlarının tarihsel gelişiminden çağdaş sistemlere uzanan değişimini aktararak, teknolojik çözümlerin mutfaklarda verimlilik ve sürdürülebilirlik sağladığını ifade etti.

Mühendislik ve gastronominin birleşiminin yalnızca üretim süreçlerini değil, gastronomi eğitiminin yaklaşımını da dönüştürdüğünü belirten Eyioğlu, katılımcılara çok fonksiyonlu akıllı fırın teknolojileri ve enerji verimliliği sağlayan sistemler hakkında uygulamalı bilgiler verdi.

Programın sonunda Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, katkılarından dolayı Umut Eyioğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. - KARABÜK