Teknolojik girişimlere Erzurum'dan önemli adım

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da yazılımcıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefleyen Teknoloji Girişimcileri ve İş adamları Derneği, Ata Teknoken'te faaliyetlerine başladı. Dernek Başkanı Emre Okumuş, "Gençlerin fikirleri, sektörler buluşacak. Staj imkanları artacak ve fikirler çok daha önemli ölçülerde değerlendirilmesi için aracı olunacak" dedi.

Erzurum'da teknolojik çalışmaların desteklenmesi ve gelişimine sektörel katkının sunulmasını amaçlayan bir kuruldu. Bünyesinde teknoloji sektöründen ve akademik dünyadan isimlerin bulunduğu Teknoloji Girişimcileri ve İş adamları Derneği (TEGİAD) teknolojik girişimlerin desteklenmesini amaçlıyor. Kurucu Başkanlığı'nı Emre Okumuş'un yaptığı dernek, öğrenciler için staj imkanlarının da önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Erzurum merkezli kurulan derneğin, çocukların ve gençlerin erken yaşlarda yazılım ile tanışmalarını, bu yönde gelişmelerini ve şirketleşmelerini sağlamak ayrıca proje fikri olan genç girişimcileri yatırımcı iş adamlarıyla buluşturmak amacıyla kurulduğunu belirten Dernek Başkanı Okumuş, özellikle derneğe üye teknoloji firmalarında bu öğrencilere staj imkanı oluşturulması öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir eşik olacağını belirtti.

Okumuş, dernek kurucularının özellikle Ata Teknokent bünyesinde bulunan teknoloji firmalarından, akademisyenlerden, mühendislerden ve yazılımcılardan oluştuğunu bu derneğin gençler için bir fırsat olacağını belirtti. Okumuş; "Teknolojinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, üretim motivasyonunun desteklenmesi, bilgisayar teknolojilerinin hedef gruplara öğretilmesi, son teknoloji ve inovatif çalışmaların takip edilmesi, mesleki birlik ve dayanışmayı, yeni bilişimcilerin yetişmesi için, bilgi ve birikim paylaşımını sağlamak, sağlıklı ve seviyeli bilişim kültürünü oluşturmak, sosyal sorumluluk projeleri üstlenerek ülkemiz için katma değer oluşturmak; teknoloji ve inovasyon ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal ve sektörel gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini temin etmek amacıyla kurulmuştur.

Erzurum merkezli kurulan derneğimizin kısa zamanda diğer illerde de şubelerinin açılması için çalışmalarımız var. Kuruluş aşamasında desteğini esirgemeyen Erzurum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven ve personeline, yer tahsisi ve destekleri için Ata Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik ve yönetimine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel