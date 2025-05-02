Teknokent Koleji Mezunları İş Dünyasına Hazır

Bu okuldan mezun olan öğrenciler aranan personel oluyor

SİVAS - İş piyasasında nitelikli personel açığını kapatmak için çalışmalar yürüten Teknokent Koleji, birçok farklı alanda öğrenci yetiştiriyor. Öğrencilere Akademik bilgilerin yanı sıra pratikte de eğitim veren kolej, mezun olan öğrencilerine farklı iş imkanları sağlıyor.

Sivas'ta faaliyet gösteren Teknokent Koleji, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Endüstri 4.0 temelli eğitim ile fen, matematik, teknoloji, bilgisayar bilimleriyle iktisadi ve idari bilimler ve mühendislikle ilgili temel bilgilerin de yer aldığı okulda nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' anlayışıyla hem teorik hem de pratik eğitim alan öğrenciler, güçlü bir şekilde iş hayatına hazırlanıyor. Üniversiteye hazırlık eğitimi, yurt dışında eğitim ve çalışma imkanı, kendi işini kurma imkanı sağlayan Teknokent Koleji'nde 760 öğrenci öğrenim görüyor.

"Önlerini açıyoruz"

Koleje ilişkin bilgiler veren Uzman Eğitimci Onur Feridun Bozyiğit, "Teknokent Kolejimiz elektrik elektronik ve yazılım alanlarında yoğun bir çalışma gösteren teknik lisemiz. 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' anlayışıyla ilerliyoruz. Burada 760 öğrenci ve 60 personelimizle hizmet vermekteyiz. Burada 8 atölyemizde var öğrencilerimizi elektrik ve elektronik alanında her türlü bilgiyi ve donanıma sahip bir şekilde mezun ediyoruz. Öğrencilerimiz buradan mezun oldukları zaman 4 farklı alanda mesleki faaliyet gösterebilirler. Mezun oldukları zaman kendi işlerini kurabilirler. Bu konuda biz ilgili kurumlar ile yapmış olduğumuz işbirlikleri kapsamında mezun olan öğrencilerimizi yönlendiriyoruz ve iş kurma yolunda önlerini açıyoruz. Diğer bir yardımcı olduğunuz konu ise buradaki fabrikalar ve iş yerleri ile yaptığımız anlaşmalar gereğince öğrencilerimize iş imkanı sağlıyoruz. Sivas'ta bu konuda Organize Sanayilerimizle ve diğer esnaflarımızla yapmış olduğumuz protokoller ve anlaşmalar sayesinde bizim öğrencilerimiz okullarını bitirdikleri an iş bulma imkanına sahip oluyorlar. Bir diğer imkanımız ise Almanya'da yurt dışında son yıl B2 Almanca seviyesine ulaşarak yurt dışı eğitimi alarak orada hayatlarını devam ettirebilecekleri üçüncü bir formülümüz var. Son formülümüz ise ben üniversite okumak istiyorum diyen öğrencilerimiz için. Ben elektrik mühendisi olmak isteyen, elektrik elektronik alanında ilerlemek isteyen öğrencilerimiz ek puanlarımızla akademik çalışmalar yaparak öğrencilerimiz hazırlıyoruz" dedi.

"Öğrencilere bütün imkanlar sağlanıyor"

Okul içerisinde daha birçok imkanın sağlandığını ifade eden Bozyiğit, "Biz öğrencilerimize tornavida dan tutun priz değişmeye kadar öğrenebilecekleri bütün elektrik elektronik alanlarındaki görevleri öğretiyoruz. Elektrik elektronik çok geniş bir alanı kapsıyor. Bizler sadece elektrik alanı olarak düşünmeyelim. Biz atölyelerimiz de öğrencilerimizi yapay zeka alanı gibi birçok alanda öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Bunların dışında haftada yoğun bir bilgisayar yazılım dersimiz var. Yazılım dersimizde de öğrencilerimize yazılım ve bilgisayar alanında haftada 10 ders saatinde öğretiyoruz. Bunun yanı sıra son sınıfta da staj imkanları ile birlikte saha çalışmalarını da geliştiriyorlar. Bu konuda çok geniş bir kadromuz var yedi tane elektrik ve elektronik mühendisimiz ve öğretmenimiz iki tane yazılım öğretmenimiz ve bu ekibin başında ise yine meslekten gelme bir tane de müdür yardımcımız var" dedi.

"Bizi iş hayatına hazırlıyorlar"

Teknokent Koleji öğrencisi Elektrik ve Elektronik bölümü 11.Sınıf öğrencisi Bekir Kaan Ges, "Burada meslek eğitimi alıyoruz. Bizi iş hayatına hazırlıyorlar. Başka okullardaki arkadaşlarımıza göre daha etkili CV'lerimiz oluyor çeşitli diploma avantajlarımız var. Farklı yerlerde staj imkanımız var, buradan mezun olduğumuzda iş yeri açma belgemiz oluyor" şeklinde konuştu.