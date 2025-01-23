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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına Başvurular Devam Ediyor

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına Başvurular Devam Ediyor
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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'ta sona erecek. Yarışmada katılımcılara uzay teknolojileri alanında eşsiz bir deneyim sunulacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat'ta sona erecek. TÜRKSAT yürütücülüğünde düzenlenen Model Uydu Yarışması, uydu ve uzay projelerinin tasarımından göreve başlamasına ve görev sonrası değerlendirme süreçlerine kadar uzanan eşsiz bir deneyim sunuyor. Yarışma çerçevesinde yarışmacıların tasarladıkları model uydu, gezegen atmosferinde iniş yapan, sensörlerinden veri toplayan, toplanan verileri bir arayüz ortamına aktaran, mekanik görevleri gerçekleştiren, görüntü kaydı yapan ve anlık veri alışverişi yapabilen faydalı yükü temsil ediyor. Adaylardan telemetri ve iletişim gereksinimleri karşılanarak otonom yapının sağlandığı disiplinler arası çalışan bir sistem geliştirip, gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde model uydu tasarlamaları isteniyor.

Model Uydu Yarışması, 10. yılına özel olarak ilk kez üç farklı kategoride düzenleniyor. Birinci kategori Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü, ikinci kategori TICOSAT (TÜRKSAT Picosatellite Consellation), üçüncü kategori ise Yakın Uzay Yolcusu olarak belirlendi.

Uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetişecek

Lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı sunan ve disiplinler arası çalışma becerisi kazandırmayı amaçlayan yarışmada, her kategorinin dereceye giren ilk üç takımına ödül veriliyor. Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü kategorisinin birincisine 250 bin TL, ikincisine 200 bin TL, üçüncüsüne 150 bin TL, TICOSAT (TÜRKSAT Picosatellite Consellation) kategorisinin birincisine 300 bin TL, ikincisine 250 bin TL, üçüncüye 200 bin TL, Yakın Uzay Yolcusu kategorisinde ise birinciye 300 bin TL, ikinciye 250 bin TL, üçüncüye 200 bin TL ödül verilecek.

Uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesine katkı sağlayan ve katılımcıların uydunun tüm süreçlerini öğrendikleri yarışma, aynı zamanda öğrencilere diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkanı sunarken, dünyanın geleceğini şekillendirecek uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesini hedefliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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