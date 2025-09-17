Haberler

TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan Gösteri Uçuşu

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, izleyenleri hayran bıraktı. Festivalin ilk saatlerinde gerçekleşen etkinlik, İstanbul semalarında göz doldurdu.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıdızları nefes kesti.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalin ilk saatlerinde Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İstanbul semalarında yapılan göz dolduran gösteri zaman zaman kokpit kamerasına da yansıdı. Uçuş, alanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - İSTANBUL

