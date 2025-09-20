TEKNOFEST'te robot köpek ve insansı robotlar ilgi odağı oldu

TEKNOFEST'te girişimci gençler tarafından üretilen robotlar görenleri şaşkına çevirdi. Takla atan robot köpeğin yaptığı hareketler vatandaşları hayrete düşürdü. Bir çocuk da robot köpeğin hareketlerini taklit etmeye çalıştı. Gözetleme, sızma, keşif, arama kurtarma görevlerinde kullanılacak 220 gramlık helikopter de dikkat çekti. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, "TEKNOFEST, gençlerimiz için büyük ilham kaynağı olan önemli festival" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerli ve milli ürünlerin sergilenirken, bir yandan da girişimci genç ve çocukların yaptığı ürünler çadırlarda sergilendi. "Yeni nesil teknolojiler" temasıyla TEKNOFEST'in en dikkat çekici adreslerinden biri de Teknopark İstanbul oldu. Girişimci gençler tarafından yapılan robotlar ve 100 gramlık helikoptere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Nanoalp" isimli 100 gramlık helikopter, gözetleme, sızma, keşif, arama kurtarma görevlerinde kullanılacak. Ayrıca tehlikeli alanlarda rahatlıkla görev yapıp bilgi toplayabilecek minik helikopter, bağlantı kopması yaşadığında da kendiliğinden geri dönebilme özelliğine sahip. Helikopterin ayrıca gece görüşlü kamera ve termal kamera sistemine sahip olduğu öğrenildi.

Küçük çocuğun robot köpeği tahlit etmesi keyifli anlar yaşattı

Jidoka Dog Asil, endüstriyel robot köpeğin yaptığı hareketler ise izleyenleri hayrete düşürdü. Bir çocuğun robot köpeğin yaptığı haretleri taklit etmeye çalışması vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Jidoka Dog, endüstriyel bakım, güvenlik, sosyal hizmet ve arama-kurtarma gibi birçok alanda kullanılmak üzere geliştirildi. Dayanıklı yapısı, gelişmiş sensör entegrasyonları ve yapay zeka tabanlı kontrol sistemleri sayesinde fabrikalarda İSG takibi yapabiliyor. Arıza ve riskleri önceden tespit edebileceği öğrenilen robot köpeğin afet bölgelerinde insanlara yardımcı olabilme yeteneğine sahip olduğu kaydedildi.

Jidoka isimli robot kabiliyetleriyle görenleri kendine hayran bıraktı

Özel Girişimci Masası ise girişimci adaylarına ve öğrencilere birebir rehberlik sağladı. Katılımcıların, kuluçka ve hızlandırma programlarından yatırımcı ağlarına, uluslararası iş birliği fırsatlarından prototipleme desteğine kadar merak ettikleri tüm soruları doğrudan uzmanlar tarafından yanıtlandı. Girişimci gençler tarafından yapılan robotlar ve 100 gramlık helikoptere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOFEST'in gençler için büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, "Festivalin gençlere ilham kaynağının olmasının yanında hayallerinin gerçekleşmesine bir fırsat sağlıyor. Milyonun üzerinde gencin yarıştığı, fikirlerin artık projelendiği aşamadan sonra onların ticarileşmesi için bir ortam, bir fon, bir destek mekanizmasının oluşturulduğu yerleriz. Teknopark bu anlamda ekosistemin en güçlü yerlerinden bir tanesi. Çünkü savunma sanayi temamız ülkenin lokomotifi durumunda olan diğer teknolojilerin gelişmesine öncülük sağlıyor. Biz de bu anlamda aslında gençlerimize liderlik yapıyoruz. Girişimcilerimize liderlik yapıyoruz. Burada aldıkları derecelerden sonra artık ticarileştirme aşamasında bize başvuruyorlar. Biz onlara sınırsız destek sağlıyoruz. Öncelikle ücretsiz kuluçkaya giriş sağlıyoruz. Sonrasında da gençlerimize hem projelerinin başında yazma projeyi yürütme eğitimleri yanı sıra finans, satış, pazarlama ve ticarileşme anlamında destek sağlıyoruz. Sonrasında gençlerimiz bu ürünleri oluşturduktan sonra da biz bu ürünlerin korunma hakları koruması için fikri sınai mülki hakları için hem patent hem fayda model desteğini alıyoruz. Tamamen ücretsiz bunların hepsi ve sonrasında da gençlerimizi dünyaya açmak dünyayla rekabet edebilir hale gelmek için biz ticarileştiriyoruz. Bugüne kadar 50'ye yakın girişimcimizin bu sene içinde uluslararası fuarlara götürdük. Dünyayla rekabet edebilir, dünyaya teknoloji satar hale geldiler. Burada da TEKNOFEST'te derece almış gençlerimizden 2 tanesi artık ticarileşmiş halde burada teknolojiye milli teknoloji hamlesine kazandırmış durumdalar. TEKNOFEST'in gerçekten milli teknoloji hamlesine çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Gençlere sen de başarabilirsin mottosuyla buradan sesleniyorum"

Genç girişimcilere çağrıda bulunan Akyol, "15 girişimcimiz bir başka alanımızda da yine fikir projeleriyle buradalar. TEKNOFEST'te ikinci olmuş bir firmamız bugün nano helikopter projesiyle burada yer alıyor. Çok amaçlı, çok sessiz bir helikopter. Dünyada eşi benzeri 1, 2 dünyada birini geliştirdiler. İnsanlık yararı için kullanılan robotlarımız var. İnsanların erişemediği ya da gürültülü ortamlarda kapalı ortamlarda tehlike ortamlarda çalışabilecek robotlarımız var. Yapay zeka destekli havada kullanılan rehber modelimiz yine burada. Drone teknolojileri ve yapay zeka oyunlarımız burada. Tabii Teknopark İstanbul'un yine en büyük kulüplerinden bir tanesi. Girişimciler çok güzel projeleri var ama para kaynağı ve finans kaynağı gerçekten çok önemli. Yatırımcı buluşmaları olması önemli ve bu süreçte önlerini çıkarabilecek handikapları önceden bilmeleri ve o yolculukta dünya üzerinde girişimcilerin yüzde 95'i maalesef bir ölüm vadisi denen yerde kayboluyorlar yüzde 5'i burayı tamamlayıp gerçek hedeflerine ulaşabiliyorlar. Biz bunların daha fazlasını hayatta tutabilmek için uğraşıyoruz. Teknopark İstanbul'u görmeliler Teknopark İstanbul'un imkanları gerçekten bu anlamda çok yüksek ve tüm gençlere sen de başarabilirsin mottosuyla buradan sesleniyorum" dedi.

Araştırma ekibinden Enes Yılmaz, "Bu bizim nano-Helikopterimiz. Nanokopter olarak adlandırdık. Amacı gözetleme, sızma, keşif ve aynı zamanda arama kurtarma operasyonları için insanların ulaşamadığı yerlerde ya da zayiat verdiğimiz bölgelerde, bizim elimiz kolumuz, hatta gözümüz kulağımız oluyor. Kendisi 220 gram ağırlığında. Aynı zamanda önünde bulunan gece görüş kamerası, optik sensörü, radar sensörü, hız sensörü gibi sensörler sayesinde bize tüm bilgileri verebiliyor. Termal kamera ile de görüş sağlıyor aynı zamanda. Klasik drondan şöyle bir farklı var, neden bir dron tercih etmiyoruz da bir helikopter tercih ediyoruz? Bunun amacı da şu, bir dronda 4 tane motor ve 4 tane pervane olur. Burada hem daha fazla ses ve daha fazla enerji harcanmış oluyor. Biz tek motor ve tek pervane ile hem daha sessiz bir uçuş hem de daha sarsıntısız ve daha fazla havada kalma süresiyle daha güzel bir uçuş elde ediyoruz. Buradaki amaç meskun mahal operasyonlarında ilk önce pusu kurulan binaları ya da diğer şeyleri kontrol ederek, bize daha sonrasında bilgi getirerek, o noktaya operasyon yapacak ekibimizin canını kurtarmaya yönelik hareketler yapıyor. Bağlantı kopması durumunda da evine dönebiliyor. Şu an test aşamasındayız. Geliştirmesi sürüyor. Yakın zamanda kameraları 6'ya kadar çıkartarak otonom uçuş gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hala test aşamasında. Çok güzel yerlere geleceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL