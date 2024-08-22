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TEKNOFEST'te Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri 2024'ün İlk Madalyasını Kazandı

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri 2024'ün ilk madalyasını kazandı. ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Ali Buğrahan Budak ve Seda Nur Yazıcı'nın içerisinde bulunduğu ekip, Türkçe Doğal Dil İşleme (NLP) yarışmasının 'Doğal Dil İşleme Senaryosu' kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri 2024'ün ilk madalyasını kazandı.

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı TOKNOFEST 2024'te düzenlenen Türkçe Doğal Dil İşleme (NLP) yarışmasının "Doğal Dil İşleme Senaryosu" kategorisinde, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Ali Buğrahan Budak ve Seda Nur Yazıcı'nın içerisinde bulunduğu ve takım kaptanlığını Seda Nur Yazıcı'nın yaptığı ekip Türkiye üçüncülüğünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmaya katılan 200'ü aşkın takım arasından finale kalmayı başaran 84 ekip, yaklaşık bir aylık yoğun çalışma sürecinin ardından, final etabını Gebze Bilişim Vadisi'nde canlı olarak gerçekleştirdi. Ekipler final sunumlarını jürinin değerlendirmesine sundu ve dereceler belirlendi.

ETÜ öğrencilerinin geliştirdiği proje, "Şikayetvar" gibi müşteri şikayet ve geri bildirim platformlarından elde edilen verileri kullanarak, doğal dil işleme teknikleriyle bu yorumlardaki duyguları belirli hizmet yönleri veya ürün özellikleriyle ilişkilendirmeyi amaçladı. Proje kapsamında, yüz binlerce geri bildirim verisi analiz edilerek, müşteri memnuniyetini etkileyen unsurlar tespit edildi ve bu veriler üzerinden duygu analizi gerçekleştirildi. Bu sayede, firmaların müşteri geri bildirimlerini derinlemesine analiz ederek, ürün ve hizmetlerini geliştirmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Öğrenciler, projede BERT tabanlı modeller kullanarak duygu analizi yaptı ve Türkçe metinlerin analizinde yüksek doğruluk oranları elde etti. Proje, müşteri şikayetlerini sınıflandırmak ve analiz etmek için geliştirilen yenilikçi yaklaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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