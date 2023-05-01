TEKNOFEST'te çocuklar uzay yolculuğu deneyimi yaşadı

TEKNOFEST 2023 de ASELSAN Tekno Macera Platformuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya katılıp kazanan çocuklar astronot kıyafetleri giyerek uzay yolculuğuna çıktı. Kerem Ulu," Büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. TEKNOFEST'teki gibi uçaklar yapmak istiyorum. Uzay yolculuğuna çıktım. koltuklar salandı. Marsa gittik" dedi.

TEKNOFEST 2023 heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etti. TEKNOFEST 'in paydaş kuruluşlarından olan ASELSAN'da yerini aldı. ASELSAN Tekno Macera Platformuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Parkta çocuklara için 5 istasyon kuruldu. İstasyonda uzay kompleksi oluşturuldu. İlk olarak çocuklar makine eşliğinde fotoğraf çekip uzay boşluğunda geziyor. Daha sonra çocuklara görevliler tarafından uzay istasyonuna mı sahip olmak istedikleri yoksa uzay yolculuğuna mı çıkmak istiyorsunuz diye 2 soru yönetiliyor. İstasyon inşa etmek isteyenler verilen kitlerle Uzay istasyonu tasarlıyor. Uzay yolcuğuna çıkmak isteyenler ise, astronot kıyafetlerini kendi istedikleri gibi özelleştirerek yolculuğa çıkıyorlar.

Uzay yolculuğuna çıkmadan önce Görev odasına gelip Uzay bileti kazanmak için ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak üretilen telsizlerle bilgi yarışmasına katılıp sorulan sorulara doğru cevap vermeye çalışıyorlar. Sorulara doğru cevap verip parolayı öğrenen çocuklar telsizlerle haberleşerek bilet kazıyor.

Sonra da uzay simülasyon merkezinde Uzay deneyimi yasarak gezenlerde geziyor.

Uzay yolculuğu yapan Kerem Ulu,"Büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. TEKNOFEST'teki gibi uçaklar yapmak istiyorum. Uzay yolculuğuna çıktım. koltuklar salandı. Marsa gittik" dedi. - İSTANBUL