TEKNOFEST Öncesi SOLOTÜRK'ten Tüyler Ürperten Prova

TEKNOFEST'e sayılı günler kala Adana semalarında SOLOTÜRK'ün F-16'larla yaptığı prova uçuşu nefes kesti.

Adana'da TEKNOFEST'in başlamasına sayılı günler kala kenti festival heyecanı sardı. SOLOTÜRK bugün festival günü yapacağı gösterinin provasını yaptı. Adana semalarında yaklaşık 30 dakika boyunca SOLOTÜRK pilotları F-16 ile akrobatik hareketler de yaptı. Yapılan prova adeta nefesleri kesti. - ADANA