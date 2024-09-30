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TEKNOFEST Öncesi SOLOTÜRK'ten Tüyler Ürperten Prova

TEKNOFEST Öncesi SOLOTÜRK'ten Tüyler Ürperten Prova
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Adana semalarında, TEKNOFEST'e sayılı günler kala SOLOTÜRK'ün F-16'larla gerçekleştirdiği prova uçuşu büyük ilgi gördü. Akrobatik hareketlerle dolu 30 dakikalık gösteri nefes kesti.

TEKNOFEST'e sayılı günler kala Adana semalarında SOLOTÜRK'ün F-16'larla yaptığı prova uçuşu nefes kesti.

Adana'da TEKNOFEST'in başlamasına sayılı günler kala kenti festival heyecanı sardı. SOLOTÜRK bugün festival günü yapacağı gösterinin provasını yaptı. Adana semalarında yaklaşık 30 dakika boyunca SOLOTÜRK pilotları F-16 ile akrobatik hareketler de yaptı. Yapılan prova adeta nefesleri kesti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teknofest adana

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