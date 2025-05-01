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TEKNOFEST KKTC'de SOLOTÜRK ve Akıncı'nın Büyüleyici Gösterisi

TEKNOFEST KKTC'de SOLOTÜRK ve Akıncı'nın Büyüleyici Gösterisi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ve Akıncı hava gösterileri ile izleyicileri büyüledi. 4 Mayıs'a kadar sürecek olan festival, birçok etkinlik ile katılımcılara keyifli anlar sunacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ve Akıncı'nın nefes kesen gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, ilk kez saat 09.00 itibarıyla KKTC'de kapılarını açtı. Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC'nin ilk günü, hava gösterileriyle başladı. SOLOTÜRK ve AKINCI TİHA gökyüzünde izleyicileri selamladı. Pilotlar, gökyüzünde nefes kesen gösterilere imza attı.

4 Mayıs'a kadar devam edecek olan TEKNOFEST KKTC'de hava araçları sergisinden planetaryuma, pedallı uçuş etkinliklerinden sahne gösterilerine, öğrencilerin ilk kez uçuş deneyimi yaşayacağı "İlk Uçuş" etkinliğinden konserlere kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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