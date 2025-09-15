TEKNOFEST İstanbul 2023 Başlıyor!

Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST, 17-21 Eylül tarihlerinde yeniden İstanbul'da! Bu yıl 13. kez düzenlenecek festivalde beş gün boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, deneyim alanları, sergi ve atölyeler gibi dopdolu birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul'da buluşturuyor. Bugüne dek 11 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan festival, İstanbul'un tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bütünleşerek milyonlara bilim, teknoloji ve inovasyonun coşkusunu yeniden yaşatacak. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine uzanan, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Stratejik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışmalar ile geleceğin kapıları açılıyor

Kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST İstanbul'da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

İlhamın kaynağı, teknolojinin kalbi TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. 58 ana kategori ve 137 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarıyla yenilikçi fikirlerin sergileneceği festival, bilimin ve teknolojinin geleceğine yön verecek öğrencileri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını buluşturacak.

Gökte heyecanı, yerde coşkusuyla TEKNOFEST İstanbul başlıyor

TEKNOFEST İstanbul, miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye unutulmayacak bir beş gün sunacak. Festival kapsamında; gökyüzünde süzülen nefes kesici hava gösterileri, coşkuyu doruğa çıkaran konserler ve sahne gösterileri, ufuk açacak sergi ve eğitici atölyeler, sürükleyici simülasyon deneyim alanları, yıldızlara yolculuk imkanı sunan planetaryum, bilim şovları, teknolojinin dünü ve bugününü buluşturan TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli gurur kaynağımız deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak.

Türk Rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, TEKNOFEST İstanbul'da

TEKNOFEST İstanbul, 19 Eylül'de unutulmaz bir müzik şölenine sahne olacak. Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Kıraç, güçlü sesi ve özgün yorumuyla saat 19.00'da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Sahnedeki enerjisi ve hafızalardan silinmeyen eserleriyle Türk müziğinde iz bırakan Kıraç, TEKNOFEST İstanbul sahnesinde ziyaretçilere coşkulu anlar yaşatacak. Bilim ve teknolojiyle dolu festival atmosferine müziğin büyüsünü katacak konser, dinleyicilerine hafızalardan silinmeyecek bir akşam sunacak.

Milli teknolojinin kanat sesleri İstanbul semalarında yankılanıyor

17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival, havacılık ve savunma sanayiinin göz kamaştıran hava gösterilerine sahne olacak; SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gökyüzünde adeta dans edeceği festivalde, F-16 savaş uçakları güç ve hızın sınırlarını zorlayacak. ATAK helikopterleri çevikliği ve dinamizmiyle büyülerken, Hürkuş özgün tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek. Festivalin yıldızlarından Anka, ileri teknolojisiyle izleyenleri geleceğe taşıyacak, Bayraktar TB2 ve TB3 ise üstün gözetleme yetenekleriyle gökyüzünde hayranlık uyandıracak. Öte yandan gökyüzünün devlerinden Bayraktar Akıncı ise güçlü duruşu ve yüksek taşıma kapasitesiyle Türkiye'nin havacılık vizyonunu en görkemli şekilde yansıtacak.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Öte yandan, festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkanı sağlarken, etkinlik alanındaki trafik yoğunluğunu da azaltabilecek. TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz. - İSTANBUL